Cambio de nombre a calles y colonias se convierte en pesadilla para vecinos

“A mí me tocó llegar cuando esta colonia no era nada, luché por tener un techo; está mal, no vamos a aceptar todo esto, son puros gastos, estamos bien nosotros así, no aceptamos y vamos a seguir peleando” advierte.

Desde 2021, el gobierno de la Ciudad de México inició con los cambios de nombre de cuatro vialidades, reemplazando los de personajes o hechos históricos polémicos, por nombres de mujeres destacadas o eventos que buscan reivindicar la memoria histórica.

Sin embargo, la decisión de cambiar el nombre de una colonia, de “Nueva Díaz Ordaz” a “Estudiantes de 1968”, en septiembre de 2024, desató la inconformidad de habitantes de esa zona en Coyoacán.

Para Mariana Samudio, abogada en el despacho Adaya, Penalistas y Asociados, el cambio de nombre de calles o colonias no representa más que un simbolismo político, pues los derechos de propiedad de los vecinos siguen intactos. Sin embargo, advierte que el cambio sí implica retrasos o complicaciones en trámites oficiales.

Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México sostiene que, desde la entrada en vigor del cambio de nombre de la colonia, ninguna familia deberá desembolsar dinero para actualizar documentos oficiales.