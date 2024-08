Verónica Delgadillo: “Error de Morena, lastimar a Guadalajara e inventar fraude”

Disputa por la alcaldía de Guadalajara

Tras la elección del 2 de junio, el ex panista y candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María “Chema” Martínez, impugnó los resultados al argumentar que existieron diversas irregularidades en el proceso y acusó al autoridades electorales de operar a favor de su contrincante, la emecista Verónica Delgadillo.

Aunque el tribunal electoral de Jalisco confirmó el triunfo de Verónica Delgadillo con 308,000 votos y por ello entregaron su constancia de mayoría el 12 de agosto, “Chema” Martínez, quien obtuvo 287,000 sufragios, insiste en que hubo fraude electoral.

Aquí la entrevista con Delgadillo:

¿Qué lección le dejó la campaña?

-Es muy importante mantenerme cerquita de la gente, es mi cuarta campaña, es la cuarta vez que votan por mí, que me eligen para los espacios y yo creo que la clave del éxito de estas campañas ha sido que siempre he estado trabajando con la gente. Hice una campaña sumamente intensa en cada rincón de Guadalajara, trabajando en la calle, con los vecinos, en los mercados y es algo que se tiene que mantener en gobierno, un gobierno cercano, que el gobierno esté en las calles y tener espacios comunitarios en donde hay un diálogo de vecinas, vecinos con su presidenta municipal. También este reto que tenemos de emparejar el piso para las mujeres, que esta oportunidad de que por primera vez tenemos presidenta municipal en Guadalajara y también en la República (con Claudia Sheinbaum) pueda servir para mejorar las condiciones de vida de las personas.

¿Cómo afecta este proceso de impugnación que sigue su curso?

-Después de un proceso tan intenso en el que trabajamos, tanto en el que lo dimos todo, en el que las tapatías y los tapatíos decidieron que una mujer gobernara, hoy también me parece muy lamentable como el excandidato de Morena (“Chema” Martínez), que es un pésimo perdedor y no acepta su derrota siga insistiendo una historia que nunca sucedió, lastimando un proceso electoral y faltando el respeto a las tapatías y a los tapatíos

¿Cuál es el curso que lleva esta impugnación y cómo lo estás enfrentando?

-En estas semanas, después de que ganamos la elección, me entregaron mi constancia de mayoría, me convertí en presidenta electa de Guadalajara, el excandidato empezó a batallar, a inventar y va al Tribunal Electoral de Jalisco y dice que se tiene que repetir la elección porque según él había habido un fraude electoral. Va y presenta un documento de impugnación. Vale la pena señalar que en ese momento, cuando empieza ese proceso de impugnación, el presidente de la República (López Obrador) dice que respecto a la elección de Guadalajara y de Jalisco se tienen que contar todos los votos, voto por voto, cosa que yo como ganadora también digo; por favor, que se cuenten voto por voto ¿Y qué crees? ¿Quién crees que se opuso a que se recontaran los votos? Pues el excandidato de Morena, el perdedor. Es la primera vez que un perdedor prefiere que no se cuenten los votos.

¿Por qué no quiso el excandidato a que se contaran los votos?

-Porque con eso se le caía todo el teatrito y todas las mentiras que había fincado con eso del robo de votos, falta de votos, porque eran puras mentiras, de todos los dichos nada se ha podido sostener. El Tribunal Electoral de Jalisco la semana pasada ratificó, la legalidad y la validez de la elección de Guadalajara y de Jalisco y con eso se valida que tenemos presidenta municipal y tenemos gobernador electo ya con Pablo Lemus. A mí, como tapatía, me parece que es un error de Morena lastimar el proceso de esta manera inventar esta historia de fraude cuando nunca sucedió.

¿Morena intenta replicar en Guadalajara, impugnaciones como en Zacatecas o en Cuauhtémoc en la Ciudad de México?

-No saben perder, esos candidatos, esas candidatas no son demócratas, porque es de demócratas reconocer cuando ganas y cuando no te favorece la decisión de la gente, en este caso es muy contradictorio de parte de Morena que aplaudan a las instituciones que les dieron triunfos y que ellos reconocieron el buen trabajo pero también las ataquen y las traten de deslegitimar cuando no les favorecen los resultados. Ellos saben que no hubo fraude, entonces es una forma muy lamentable de operar y ojalá que dejen de recurrir esa herramienta que lo que necesita este país es representantes demócratas.

¿Si se mantiene la impugnación afecta a su transición y toma de protesta?

-La impugnación sigue en el tribunal federal, yo confío en que las autoridades, los magistrados, la magistrada, hagan el trabajo en estricto apego a la ley, que se defienda la voluntad de las tapatías y tapatíos y que resuelvan en la misma dirección y por el mismo sentido de lo que ya ratificó el tribunal local. Él (Martínez) podrá ir a otra tercera instancia, que es la sala superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) confío que también confirmen nuestro triunfo. La toma de posesión va a ser el primero de octubre y ahí hemos estado preparándonos desde el momento en que me entregaron la constancia de mayoría para estar listas y listos con un gobierno que tiene una visión clara, reestructurando la propia organización del gobierno de Guadalajara para poder cumplir con todos los proyectos y las propuestas con las que nos comprometimos con la ciudadanía.