Familia lanza emotivo mensaje de despedida para Camila: “¡Ayúdame a ser fuerte!”

“Ayúdame a que no me vuelva loca sin ti, por favor, ayúdame a ser fuerte, mami, y nunca me dejes, por favor, y cuida a todas las personas que estuvieron para ti, no te imaginas cuántas”, externó la madre de la menor, arrodillada ante el féretro.

En el cortejo fúnebre además de emotivas palabras de parte de su núcleo familiar, algunas personas exigieron justicia por el secuestro y muerte de la menor, a fin de que este hecho no quede impune.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el 28 de marzo fue detenido José “N” por el secuestro de la menor Camila y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La despedida para la niña Camilia, asesinada en Guerrero. (Foto: Cuartoscuro)

Ese mismo día, se registró un linchamiento en contra de José “N” y su pareja, en calles de Taxco de Alarcón, hecho que quedó registrado y difundido en redes sociales.

Aunque la detención ocurrió desde el jueves, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, compartió la información este viernes en su cuenta de X y la Fiscalía de Guerrero hizo lo mismo.

De acuerdo con algunos medios de comunicación locales, José “N” sería el taxista filmado en cámaras de seguridad de vecinos de Taxco que captaron el momento en que ayuda a trasladar en su taxi una bolsa negra de plástico, en la que supuestamente iría el cadáver de la niña Camila.

Según las primeras versiones, el taxista confesó ante las autoridades en qué lugar fue abandonado el cuerpo de Camila.

Este viernes, el parte del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, donde se realizó la necropsia de ley, concluyó que la niña murió de asfixia por estrangulamiento.