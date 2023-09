Papá del "Checo" Pérez se registra para gubernatura de Jalisco

El legislador de 64 años aseguró en conferencia de prensa que no se aferra a los cargos y que si existiera un mejor candidato que él, “metería reversa y lo apoyaría. No me aferro a los cargos, me aferro a los encargos”, aseguró.

“Voy a caminar en busca de la gubernatura porque estoy seguro, sin temor a equivocarme, se lo he ofrecido a la virgen de Zapopan antes de registrarme, que soy el mejor candidato en todos los sentidos para mi estado, para el bienestar de mi gente”, expresó el padre del "Checo".

¿Quién es Antonio Pérez Garibay?

Antonio Pérez Garibay nació el 11 de junio de 1959. Tuvo una infancia con carencias económicas y un padre ausente durante su niñez .

Dentro de sus trabajos se pueden destacar el de panadero, bolero, taxista y mecánico, este último otorgándole el gusto por los autos y dando pie a lo que sería el inicio de su carrera como piloto.