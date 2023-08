"Lo veo fuera de control... ojalá recapacite", dice Alfaro sobre Dante Delgado

Alfaro insistió en que él no acatará órdenes ni imposiciones de ningún dirigente partidista, pues –aseguró– MC en Jalisco"tiene vida propia", por lo que si desde la dirigencia nacional se decide excluirlo e ignorarlo, ya encontrará qué hacer, "de muchas casas peores hemos salido”.

"Nunca más, nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido, las decisiones que nosotros tomemos, las tomamos en Jalisco y no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de claro, y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce", dijo.

El gobernador emecista también hizo votos para que la sensatez regrese en algún momento a la dirigencia nacional de MC.

Finalmente, Alfaro criticó que en MC existen personajes que, a pesar de que nunca han ganado una elección, insisten en que el partido puede vencer a Morena, al PRI y al PAN en 2024, personajes que también refirió, son precisamente quienes "nublan la visión de un dirigente que yo esperaría tomara otra actitud”.

"Ahora si les toca ganar elecciones y ahora sí les tocará conseguir sus recursos del que viven muchos vividores que están alrededor de este proyecto diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión, pues ahora sí que saquen sus votos, no no'más sus declaraciones", agregó al respecto.