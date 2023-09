Irrumpen en casa de la alcaldesa Geraldine Ponce; detienen a su jefe de Gabinete

Galván Araiza precisó que la orden de aprehensión era por una acusación en su contra por presuntamente haber cometido el delito de violencia familiar.

"Les dije, esta es una persecución política del gobernador Miguel Ángel Navarro. Si me matan, si me muero adentro de donde estoy o me golpean fue el gobernador Navarro", dijo el funcionario después de ser aprehendido en el domicilio de la alcaldesa.

Geraldine Ponce acusó que desde hace varios meses atrás el gobernador Miguel Ángel Navarro le ha acosado.

"Es una persecución política ya está demostrado, ya vieron aquí que llegaron con toda la fuerza, no les importó entrar a una propiedad privada, hicieron todo lo posible porque un juez les diera esta orden de aprehensión por los delitos supuestamente de violencia familiar y amenazas, los cuales no existe, fueron inventados de último momento", expresó.

De acuerdo con la alcaldesa esta persecución política se debe a que ella decidió apoyar a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su camino a la candidatura por la Presidencia de México en 2024, motivo por el cual pidió licencia a su cargo el pasado 10 de julio y regresó el 25 de agosto.

La alcaldesa apuntó finalmente que desde este jueves 7 de septiembre, elementos de la Fiscalía estatal rodearon su domicilio, motivo por el cual se comunicó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para ponerla al tanto de esta situación, en tanto que adelantó interpondrá una denuncia por estos hechos.