“Esto lo que hace es confirmar que nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me la he jugado en este país en contra de estas estructuras”, agregó .

Ante el hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no culpar a la “ligera” sobre quién pudo ser el responsable de su muerte.

“Acerca de las causas no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie”, expresó este jueves durante su conferencia matutina .

Sin embargo, el cártel de Sinaloa es una de las organizaciones más famosas y con presencia a nivel internacional. A continuación, te enlistamos algunos de los personajes más famosos, sus fundadores y en qué países operan, entre ellos, Ecuador.

Detención de Ovidio Guzmán a principios de 2023

Durante la madrugada del jueves 5 de enero de este 2023 se implementó un operativo por parte de fuerzas federales, el objetivo fue detener a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa .

La aprehensión derivó de seis meses de trabajos de investigación y vigilancia de la zona donde se detectó que operaba el integrante del grupo delictivo “Los Menores”, afín al cártel del Pacífico, de acuerdo a que lo que informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.

Origen del Cártel de Sinaloa

El exprocurador de justicia de Sinaloa, Manuel Lazcano Ochoa, refiere en su libro “Una vida en la vida sinaloense” que el inicio del narcotráfico en esta entidad está ligada a la presencia de migrantes chinos, que comenzaron a dedicarse al cultivo de drogas, actividad a la que siguieron los estadounidenses, quienes llegaban a Sinaloa para adquirir o cultivar estupefacientes en la década de los 20´s.

Los años pasaron y el negocio del narcotráfico, al estar ligado a los consumidores de Estados Unidos, fue aprovechado por habitantes de la entidad, que comenzaron a cultivar amapola y viajaban a Arizona. En aquellos años, la aduana norteamericana permitía el libre tránsito de los campesinos con los pequeños paquetes de drogas.

A finales de los años sesenta, Pedro Áviles Pérez se convirtió en el primer gran narcotraficante de Sinaloa, que aprovechó la actividad de los “amapoleros” y “marihuaneros”, y comenzó con la exportación a Estados Unidos.

Avilés fue abatido en 1978 durante un tiroteo con la policía. A finales de los años setenta, los cárteles diversificaron sus actividades y comenzaron a transportar cocaína para los traficantes colombianos y centroamericanos, y desplazaron sus actividades a Guadalajara, en el estado de Jalisco. Entre sus líderes se encontraban Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Durante la década de los ochenta, una segunda ola de narcotraficantes surgió y era encabezada por Roberto Moreno, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, Miguel Ángel Félix Gallardo “El Jefe de Jefes”, Ismael “El Mayo” Zambada; y el sobrino de Áviles Pérez, Joaquín “El Chapo” Guzmán”, entre otros.

Chapo

