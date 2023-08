AMLO pide no culpar "a la ligera" el asesinato del candidato de Ecuador

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el homicidio de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, sin embargo, pidió no culpar a la “ligera” sobre quién pudo ser el responsable de su muerte.

“Acerca de las causas no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie”, dijo este jueves en su conferencia matutina.