FGR y Marina arman operativo en inmediaciones de la casa del fiscal de Morelos

Alrededor de las 10:00 horas, decenas de uniformados federales y del estado de Morelos arribaron a la calle Manuel Gandara Mendieta en Cuernavaca, Morelos, donde se ubica la casa del fiscal general de la entidad y comenzaron a realizar revisiones a distintos vehículos.

Los elementos de la FGR, Marina y de Seguridad Pública de Morelos también acordonaron la zona e incluso impidieron el paso peatonal de vecinos.

El operativo policíaco se da a 10 meses del conflicto institucional entre la fiscalía de Morelos y de la Ciudad de México por el hallazgo sin vida de la joven Ariadna Fernanda en Tepoztlán.

En ese momento, peritos de esa entidad declararon su muerte por broncoaspiración, mientras que las investigaciones capitalinas dieron como resultado que se trataba de un feminicidio.

La Fiscalía de la Ciudad de México acusó al fiscal Uriel Carmona de encubrimiento del presunto feminicida de la joven y por tanto, dio vista a la Fiscalía General de la República para su investigación.

En entrevista para Imagen Radio, el fiscal de Morelos responsabilizó a la Fiscalía General de la República de llevar a cabo este dispositivo policial, con la finalidad de catear su casa y cumplimentar una orden de aprehensión.

“Supongo que me vienen a detener o vienen a ejecutar una orden de cateo o de aprehensión en contra mía o de alguno de mis familiares y estoy sorprendido, esto era impensable porque cuento con fuero constitucional, no he cometido ningún delito”, expuso.

Uriel Carmona incluso dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 13 de julio que por su cargo como fiscal y al ser un órgano autónomo, cuenta con fuero constitucional y por tanto no puede ser detenido.