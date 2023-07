Madres buscadoras rechazan tener relación con ataque en Tlajomulco

"No quieras ocultar lo que todo mundo sabe, que estamos caminando sobre un CEMENTERIO!!!! Jalisco es el primer lugar en desapariciones y no hay ninguna persona detenida por eso. No nos quieras callar ni violar nuestro derecho como familiares ni violar los derechos de nuestros desaparecidos al ser buscados. Madres Buscadoras de Jalisco sigue en la lucha para regresarlos a casa", expresó el colectivo.

Según Alfaro, el saldo de este ataque es de 6 personas fallecidas y 12 personas heridas. En tanto que se mantiene ya un protocolo de seguridad y de búsqueda de los presuntos responsables.