“Por más de 40 años he dedicado mi trabajo y compromiso a las causas priistas, siempre he conducido mi militancia en el marco institucional que rige al priismo y bajo el conjunto de códigos y reglas escritas y no escritas que han sido soporte de un partido democrático e incluyente como lo fue el PRI”, dijo.

“Durante mi vida política dentro del PRI, siempre encontré que fieles a nuestro origen plural, las dirigencias nacionales en el pasado tuvieron como prioridad darle cabida a todas y todos los priistas de corazón y de cepa como yo siempre me asumí. Siempre encontré respeto al derecho a disentir y en ese sentido, la voluntad para garantizar los derechos políticos de las y os militantes”, apuntó.

Fayad dijo que desafortunadamente, las actuales condiciones del partido son diferentes.

“Las posibilidades de participación política se han visto coartadas para los que siempre hemos pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben de valorar y respetar”, indicó.

En noviembre de 2022, Omar Fayad se apuntó para ser el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las próximas elecciones a la Presidencia de México en 2024.

Tras ser funcionario estatal y federal en distintas dependencias y con varios años de militancia en el PRI, en donde fue delegado y consejero del partido a nivel estatal y municipal, en el 2000 fue electo como diputado federal.

Luego, en 2005 fue precandidato a gobernador de Hidalgo. En 2006, Fayad asumió el cargo de presidente municipal de Pachuca y después, en 2009, regresó a la Cámara de Diputados, tras volver a ser elegido diputado federal.

En 2012 se convirtió en senador de la República; cuatro años después asumió el cargo de gobernador de Hidalgo (2016-2022).

Tras terminar su encargo como gobernador el pasado 5 de septiembre, Fayad se mantuvo alejado de la política a nivel nacional, hasta que a principios de octubre fue captado en Palacio Nacional tras sostener un encuentro con López Obrador.

El 31 octubre, Fayad registró su planilla como aspirante a las candidaturas a consejeras y consejeros políticos nacionales 2022-2025 en el PRI estatal.

Su relación con el PRI, sin embargo, se ha terminado.