Tamaulipas amanece con bloqueos carreteros y quema de llantas

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, Sergio Hernando Chávez García, aseguró en entrevista con Azucena Uresti en radió Fórmula, que los enfrentamientos derivan de las escisiones del Cártel del Golfo y descartó que tengan que ver con la detención el 28 de abril de Hugo “N”, alias “La Cabra”, líder del grupo delictivo “Los Metros” ligado al Cártel del Golfo, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas .

“Los que eran amigos hoy son enemigos, los desplazados buscan regresar a controlar su territorio. Son Panteras contra Escorpiones, ambos fracciones del cártel del golfo”, aseguró el funcionario estatal.

Las cámaras empresariales exigen un alto a la violencia

Derivado de la violencia, las cámaras empresariales con presencia en la entidad exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal que se garantice la libre circulación por las carreteras derivado de que es un paso fronterizo importante en el sector comercial.

En Tamaulipas ya estamos las Cámaras Empresariales llamando a un alto a la inseguridad que trajo @Dr_AVillarreal y el gobierno de morena al estado No es una imaginación colectiva, son balazos y enfrentamientos reales, nuestra gente está en peligro ❗️YA BASTA ❗️ #AsiNoAmerico pic.twitter.com/KUeZNWuzFH — mauricio etienne (@metienne_64) May 1, 2023

No hay agresiones a fuerzas de seguridad: Sedena

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, afirmó que hasta el momento no hay bloqueos en la entidad y que el gobernador está en constante comunicación con las autoridades estatales y federales en materia de inseguridad.

“Salió en las noticias que había 16 bloqueos. No hay ningún bloqueo y si los hubo fueron retirados por personal de seguridad del estado y fuerzas federales. No hay agresiones, hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana a la salida de Reynosa a Río Bravo, esa persona es la única agresión que se tiene registrada. No hay agresiones a fuerzas de seguridad”, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desde hace 15 días se habla de que hay inestabilidad en Tamaulipas y que cuando estaba el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, “había paz”.

“Hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. No estoy diciendo que haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay”, expresó el mandatario federal al final de la conferencia matutina.