Su esposa contó en Instagram que hicieron un viaje con Elon Musk en un helicóptero y que vio los terrenos. ¿Esto fue determinante para que él terminara de decidir o ya estaba tomanda la decisión y simplemente se eligieron los terrenos?

Yo creo que ya estaba tomada y justo ese viaje me pidieron llevarlo en helicóptero a ver como siete opciones. Fuimos al lado oriente; primero estuvimos en Apodaca, Pesquería; luego nos fuimos yendo al norte: Zuazua, Ciénega, Salinas y terminamos en la parte oeste, que es en Santa Catarina y ahí el corredor Saltillo-Monterrey era el que más le habían mencionado como con mayor conectividad a Austin, porque pasa carretera, pasa autopista, el libramiento, el periférico, la 1 Norte. Y cuando él ve las montañas, ahí en la Huasteca, (entonces) sacó el celular y selfies y videos. A mí me consta porque frente a mí, le decía a su equipo que ya los comprara; señalándolos, les decía ‘Buy It, buy it’; por ahí hay unos turbogeneradores de energía eólica, y me acuerdo que decía ‘quiero conectarme a ellos’, ‘quiero energía renovable’, ‘quiero la foto con la montaña atrás’ y es cuando nos pide bajarnos al terreno.

En la parte de negociación con el gobierno federal, la Cancillería. ¿Hubo trabajo de acompañamiento?

Poco, pero sí lo hubo. Obviamente, Tesla trae más proyectos, no sólo es la fábrica de autos. Entonces, sí me consta que estuvieron en otros estados viendo el tema de baterías, sobre todo. Y ya casi al final del rumbo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se empezó a comunicar con el gobierno del estado de Nuevo León como para ir haciendo los últimos amarres y, pues, afortunadamente va Martha (Delgado) en representación de Ebrard al Investor's Day y ahí ya estuvimos en la tarde platicando, pues de todo lo que viene para México.

Con @ElonMusk CEO de @Tesla quien esta tarde confirmó la construcción de una megafábrica de autos en nuestro país. A nombre de todo 🇲🇽 le damos la bienvenida y nuestro total agradecimiento. ¡El futuro empieza hoy, no mañana! #TeslaEnMéxico pic.twitter.com/mpuKOAIFv6 — Martha Delgado +🤚🏻 (@marthadelgado) March 2, 2023

Está trabajando con otros gobernadores de la mano para traer inversiones en conjunto, ¿quizá a otros estados?

Sí, de hecho –como presidente de asuntos internacionales– yo voy a todos lados con doble cachucha: promocionar a Nuevo León y promocionar a México. Y ahí tengo que hablar bien de todas las bondades de todas las regiones y estados del país.

Con Jalisco, en particular, ¿tiene alguna deferencia para promocionarlo más?

Todos. Es que cada estado tiene su fuerte, y yo me encargo de empaparme con mis amigos gobernadores: qué quieren que vaya a promover. Muchos es turismo, otros es la agroindustria; otros, como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, son las exportaciones. Pues ahí andamos, ayudando al país y, en este caso, pues Nuevo León fue el ganón con esta inversión histórica de Tesla.