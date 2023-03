Martha Delgado: "La llegada de Tesla fue una dura negociación"

¿Hubo algún tipo de preocupación que desde el empresario les manifestaran hacia México?

No se ha manifestado hasta el momento. Existe, nosotros todos sabemos, pero ellos hicieron su investigación y sus condiciones y no fue una cuestión especialmente preocupante.

El presidente también invitó a Musk a venir a México, a ver pues en qué otros estados se puede invertir ¿Qué interés mostró el empresario?

Tiene bastante interés. De hecho, vino de manera muy rápida a sobrevolar y a revisar algunas de las propuestas que teníamos en Hidalgo, en Querétaro, Puebla, Estado de México e incluso en Nuevo León.

Y está invitado, sí, por el presidente, sobre todo porque el portafolio con ellos no solamente es esta armadora de vehículos eléctricos, sino también la posibilidad de que instalen una planta de baterías eléctricas, la posibilidad de que contribuyan con ciencia para ver cómo se puede minar y refinar el litio que tenemos en Sonora y también para que tomen en cuenta el corredor transístmico en un futuro cercano para la industria de ellos de carácter aeroespacial.

¿Esta inversión abre la puerta a más inversiones?

Sí, esperemos que sí. Ellos obviamente analizan todas sus ofertas en el mundo, pero bueno, nosotros en Relaciones Exteriores tenemos este portafolio y vamos a tratar de aterrizar los más proyectos posibles.

Sobre la planta de baterías, es la que el presidente ha dicho que puede ser en Hidalgo. ¿Cómo vieron esa posibilidad en estas visitas realizadas?

Tiene altísimas posibilidades porque es una planta que necesita un acceso a un aeropuerto, a tren, a carretera, a la zona central en donde hay más fábricas de vehículos, como puede ser el estado de Puebla, Querétaro y Estado de México.

Entonces, tiene mucho potencial para eso. Ahorita no tanto el tema del lugar lo que se está trabajando con ellos, sino cómo podemos alinear más incentivos para que sea competitiva la propuesta de México porque para baterías eléctricas Estados Unidos tiene subsidios altísimos. Entonces, es lo que estamos nosotros ahora tratando de poder conseguir un poco de números adecuados, no subsidios, el presidente no aprueba que tengamos subsidios directos, pero por ejemplo no tenemos aranceles a las materias primas chinas, eso hay que ponerlo entre las ventajas, es decir, armar el paquete y complementarlo con algunos incentivos fiscales.