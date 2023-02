Espacios públicos recuperados en la CDMX con Mancera se deterioran

En este parque ninguna de las fuentes colocadas a nivel de piso funciona pues los mecanismos desaparecieron, así como algunas de las luminarias. En el espacio se pueden ver juegos infantiles y aparatos de gimnasio al aire libre incompletos, así como bancas de cemento rotas y jardineras con grafitti.

En el Parque Guadalupe Victoria, frente a la Cámara de Diputados, fue remodelado en 2016 por la Autoridad del Espacio Público (AEP); actualmente los juegos infantiles y jardín al aire libre han desaparecido por piezas, y vecinos señalan luminarias descompuestas así como falta de seguridad. (Fotos: Tercero Díaz/Cuartoscuro (izq.) y Shelma Navarrete (der.)

)

“De aquel lado siempre está oscuro, pero aquí sí hay luz. Por ejemplo, esa luminaria que no funciona sí serviría más en la noche que no hay policías, que haya luz estaría mejor. Ahora hay policías por lo del transporte nada más pero normalmente no es que haya policías aquí vigilando las 24 horas, que sí debería pero no hay”, dice Irene, habitante de la zona, mientras señala en dirección al Pilares Candelaria.

La Glorieta de Cibeles fue remodelada en 2015 con 29.5 millones de pesos para la rehabilitación del espacio donde se encuentra la réplica de la original que fue donada por la comunidad que Madrid que residía en la capital en los 80.

Se amplió el área peatonal, se instalaron fuentes a nivel de piso alrededor de la glorieta, bancas y se instalaron jardineras, así como nuevas luminarias.

Si se acude a la Glorieta de Cibeles existe el riesgo de tropezar con uno de los agujeros que quedaron donde se encontraban los mecanismos de las fuentes, que fueron robados y ahora se encuentran cubiertos con tablas de madera o pedazos de cartón, mientras algunos comerciantes decidieron tapar con círculos de metal los espacios donde solo se acumulaba el agua y la basura.

En 2015 la Glorieta de Cibeles estrenó su nueva imagen tras ser intervenida por la Autoridad del Espacio Público, sin embargo actualmente de las fuentes a nivel de piso que adornaban el espacio peatonal alrededor de la glorieta ahora solo quedan agujeros que son cubiertos con maderas, pedazos de cartón o círculos de metal. (Fotos: Mario Jasso/Cuartoscuro (izq.) y Shelma Navarrete (der.))

“No había notado eso (las fuentes faltantes), lo único que noto de repente son hoyos, de hecho ayer mi perrita se cayó en uno y justo vi a otra persona también con sus perros como cerrando una coladera”, comenta Arlette, residente de la Roma Norte.