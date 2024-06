Crónica | ¿CDMX se pintará guinda o azul?, un conteo cerrado para la jefatura

En la casilla 3766, ubicada en el Centro de Tlalpan, el presidente de casilla atajó las quejas por parte de los representantes de partido con una postura firme para no perder el control del conteo. “Gritó, pero no fue irrespetuoso”, comenta una de las observadoras, quien agrega que las representantes de Morena se quejaron porque durante el escrutinio sólo se anunciaba el voto de los ciudadanos, pero no lo mostraban para dar mayor transparencia.

A unos 800 metros, en la colonia Toriello Guerra, (en donde vivía Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente), el secretario de la casilla sección 3756 señala que vivieron una “jornada pacífica”, además de una mayor participación de la ciudadanía respecto a otras elecciones en las que han participado.

Por otra parte, los representantes del partido se mostraron conformes con el conteo de votos que se había realizado hasta las 19:30, el cual señalaba a Santiago Taboada como el puntero hasta ese momento.

En la casilla 3747, de la colonia Carrasco, tampoco se reportaron controversias durante el conteo de votos por parte de funcionarios y representantes. “Afortunadamente ha sido una noche tranquila”, dijo la representante de Morena. Sin embargo, los funcionarios de casilla no se atrevieron a dar un veredicto, debido al bajo porcentaje de boletas contadas.

En las casillas de la sección 3780, los funcionarios destacaron que no se registraron problemas durante el conteo de votos y resaltaron que en la jefatura de gobierno aventaja el PAN, pero no mencionaron una cifra en específico ante el bajo número de votos contados.

Con información de Ginger Jabbour, Ana Luisa Gutiérrez y Fernando Guarneros.