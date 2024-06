¿Quién es Santiago Taboada, candidato de la oposición en CDMX?

Fue elegido por la oposición, luego de que AMLO lo destapó como el candidato, al igual que sucedió con Xóchitl Gálvez.

“La ola opositora al régimen autoritario transformará la CDMX en lo que ustedes no pudieron. A nosotros no se nos caerá el Metro, no le llamaremos desapariciones a los feminicidios, ni usaremos recursos públicos para perseguir a quienes no piensan como nosotros. Les daremos una lección de democracia”, escribió en sus redes sociales.

