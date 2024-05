Antes de ir a las urnas, perfilan que la elección llegará al Tribunal Electoral

Para el también exconsejero del IFE e INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, un elemento que podría estar en controversia es si hubo libertad para ejercer el voto libre.

El argumento de algunos actores –explica– tiene que ver con el hecho de que “en algunas regiones del país no hay condiciones para votar libremente debido a la presencia y por efecto de la violencia y los condicionamientos que hacen algunos actores”.

Está la idea de temor de salir a votar, libremente y que la gente no lo haga y que los resultados electorales no sean los que espera algún sector y esto genere consecuencias. Debe haber algunas regiones del país sin duda en las que la ciudadanía no se sienta libre de salir a votar y debe haber también otras en las que sí.

“Eso pudiera dar pie a que se considere una eventual influencia de la violencia o del crimen organizado en algunas regiones del país. Esa es una situación a analizar al momento de analizar la validez a las elecciones de este año, justo porque debe considerarse si hubo condiciones de voto libre tanto por intervención de entes gubernamentales como por el crimen organizado”.

Pero eso todavía tendrá que verse, si afecta sobre todo al día de la jornada electoral y en su caso si la ciudadanía es intimidada para no salir a votar.

Además está el factor de la instalación de casillas, rubro en el que durante el proceso electoral en algunas comunidades se alertó que no se instalarán, por ese u otros motivos.

Said Hernández, el experto de Integralia, reconoce que si bien la violencia en las casillas es una causal de nulidad, el Tribunal deberá evaluar si eso afectó la votación en algún nivel de elección que sea impugnado: municipal a diputado federal o local, senador o presidencia.

“Es una causal de nulidad si se acredita que hubo coacción del voto con violencia y eso se comprueba que se presentó en el 20% de las casillas. Si es a nivel federal y que se buscara anular la elección presidencial requeriría esa violencia en todo el país”, considera.

“Dado que está desaseado desde origen, si se aplicara la ley tal cual, y no lo digo yo sino todos los expertos electorales, hay una alta probabilidad de anularse por todos estos problemas que ha tenido el proceso desde antes de que iniciara”, indica Hernández Quintana.

¿Puede anularse la elección presidencial?

Existen múltiples precedentes en el TEPJF de que se pueden anular elecciones. Se han anulado elecciones municipales, de diputado federal o local, presidentes municipales y tres elecciones de gubernatura, pero nunca en la historia se ha anulado una elección presidencial.

“Nunca ha habido en México el voto de un magistrado a favor de la nulidad de una elección presidencial. De las cuatro veces que se ha calificado una elección presidencial ningún magistrado, nunca, ha votado por la nulidad”, expone el Magistrado del TEPJF, Felipe de La Mata Pizaña.

“Eso no significa que no pueda ser esta la primera vez o dentro de 12 años, simplemente no ha sucedido, ni siquiera en la elección del 2006. Siempre ha habido una decisión unánime para validar la elección”, expuso en el Tec de Monterrey al dictar la conferencia “Nulidad de la elección presidencial”.

Recordó que con o sin impugnación el TEPJF está obligado, al calificar la elección, a revisar que se cumplieron los principios constitucionales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.