Lorenzo Córdova: “No ocurre una elección de Estado en México”

“Tenemos muchas irregularidades. Hay presencia del crimen organizado... y sin embargo, hay un acto de resiliencia democrática como nunca”, expresó.

Lorenzo Córdova ha sido criticando constantemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso lo catalogó como integrante del bloque opositor cuando aún era funcionario público.

“No digo que no haya riesgos e irresponsabilidades... si se demuestran violaciones graves, sí se puede anular, pero hay que tener cuidado con la nulidad, se ha abaratado ese tema. Seamos serios, la nulidad es algo delicadísimo”, dijo Córdova en la mesa de análisis.

Lorenzo Córdova fue el encargado del INE en 2018, cuando López Obrador y Morena llegaron al poder.

“No hay una captura de las casillas. Durante los gobiernos del PAN y el PRI se usaban programas y se acarreaban personas a los mitines”, expresó el ex titular del INE.

“No estamos como en 88. Esas eran elecciones de Estado. Elección de Estado son cuando los votos de los ciudadanos no cuentan y aquí sí van a contar. Aquí no se ha decidido nada, no se ha emitido ningún voto. Lo que ha pasado sí incide, pero todo se decidirá el domingo”, expresó.

Múltiples voces de la alianza PAN-PRI-PRD han asegurado en los últimos meses que en México se configura una elección de Estado.