Crónica | “No hay justicia por caída de Línea 12 del Metro”, dice Chertorivski

"No, claro que no, es una vergüenza, no se han hecho las investigaciones correctas, no hay resultados serios de cómo se construyó, de la corrupción que hubo, del mantenimiento que no se le dio. Necesitamos ponernos serios porque hay vidas que se perdieron y eso es inaceptable", expresó a Expansión Política desde la estación Zapata en donde inició su recorrido.

Familiares de las víctimas siguen ávidos de justicia, no puede ser que a tres años, hoy no tengamos claro qué pasó Salomón Chertorivski, candidato de MC a la jefatura de Gobierno

Sobre la ampliación de la también llamada “Línea Dorada”, el emecista aseguró que se debe de expandir por lo menos hasta Observatorio. Y la Línea de Tasqueña, dijo, se tiene que llevar a Xochimilco y eventualmente a Milpa Alta para seguir conectando al sur de la ciudad.

Fueron jóvenes quienes más lo reconocieron y le solicitaron fotografías y saludos en video. Una de ellas, Fernanda Cruz de 18 años, habitante de la alcaldía Iztapalapa, quien aseguró que será la primera vez que ejercerá el derecho a votar y lo hará por Chertorivski, a quien identifica por su apellido y aunque aceptó no conocer sus propuestas, sí votará por él y Máynez,

“Quiero sacar a Morena de la Presidencia porque sus propuestas no son buenas para los demás, para mí son pésimas, aparte de que Máynez ha hecho propuestas para los jóvenes y en ese caso me beneficia mucho a mí”, expresó.

Siento emoción por conocer a Chertorivski y sé que con Morena está reñido porque tiene más probabilidades de que gane, pero mi voto será para Movimiento Ciudadano, me gustan mucho las campañas, por la canción y las propuestas que traen” Fernanda Cruz, 18 años, Iztapalapa

A ella se sumó Zenaida Antonio Dávila, de 63 años y habitante de Chalco, quien no podrá votar por Salomón, pero aseguró apoya al emecista a quien conoce a través de la televisión, porque espera que sí cumpla sus promesas, además de que “es joven y guapo”.

“En estaciones del Metro no sirven los elevadores, las escaleras eléctricas, en el de Tacubaya es fatal, hay personas que usan bastón y no pueden subir. Yo tengo 63 años y es un sufrimiento subir y bajar escaleras, eso es lo que quisiéramos, que viera todas esas cosas, cada día estamos peor”, expuso.

De tenis naranja, pantalón de mezclilla y una playera negra con las estaciones de este sistema de transporte que a diario utilizan aproximadamente 5 millones de usuarios, el candidato saludó de mano a algunos que aceptan hacerlo, otros declinaron alzando la mano y siguieron en sus teléfonos celulares o durmiendo, mientras recorrían 17 estaciones que hay entre Zapata y Tláhuac.

Candidato de MC a la jefatura de Gobierno de la CDMX. (Foto: Equipo de campaña de Salomón Chertorivski)

El 30 de enero del 2024, y tras dos años y medios de trabajos de rehabilitación en la parte elevada y subterránea, se restablecieron en su totalidad las estaciones de la Línea 12 que permanecieron en servicio provisional y apoyados por el RTP.

El accidente que dejó 26 personas muertas y dejó al menos 96 heridas, ocurrió aproximadamente a las 22:24 horas del 3 de mayo de 2021, en el tramo elevado de Olivos a Tezonco, lo que derivó en afectaciones de traslado a habitantes de esta zona de la ciudad.

Desde el colapso se han repartido culpas para saber en qué administración recae la responsabilidad , pues esta línea del Metro cruza a tres gobiernos: Marcelo Ebrard, con quien se construyó en inauguró; Miguel Ángel Mancera, quien cerró la línea para su rehabilitación y corrección de fallas, y Claudia Sheinbaum, gobierno en quien recaía la supervisión y mantenimiento del Metro. Actualmente, hay claroscuros en las investigaciones sobre el caso.