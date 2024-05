Iztapalapa, el "corazón" de la disputa electoral por Ciudad de México

Utopías

El lema "de Iztapalapa para el mundo" se hizo famoso en la voz de sus hijos predilectos, la agrupación popular Los Ángeles Azules. A ritmo de cumbia llevaron a escenarios internacionales la esencia de esta demarcación, con canciones sobre sus tradiciones y vida popular.

Desde lo alto, Iztapalapa es una postal de murales en un valle nebuloso por la contaminación que afecta a la megaurbe, de 9.2 millones de habitantes.

A lo largo de 10.6 kilómetros, uno de los teleféricos más largos del mundo transporta a miles de pasajeros diariamente hasta sus confines.

Cada tanto se avista alguna de las doce "utopías", como son conocidos los inmensos centros donde los vecinos pueden ejercitarse, recibir atención médica, tomar clases y dejar por unas horas a niños o ancianos al cuidado de funcionarios.

"Si la gente tiene bienestar está mucho más lejos de la violencia", explica la diputada oficialista Ana Francis en la Utopía Meyehualco.

Brugada planea replicar este modelo en 100 puntos de la ciudad.

"Estoy feliz aquí (...) se me va el día como agua, miro y digo ¿ya son las cinco? Yo no me quisiera ir", dice la pensionada Senaida Flores, de 67 años, que asiste casi a diario.