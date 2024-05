"No podemos confiarnos", dice Sheinbaum junto a Brugada en Iztapalapa

"Los del otro lado no crean que están cruzados de brazos, a mí ya me dijeron que aquí en Iztapalapa andan queriendo comprar votos. ¿Cierto o no? Que vienen a ofrecer dinero, despensas, tarjetas", preguntó ante decenas de personas que acudieron.

Se puede tomar lo que ellos den, pero a la hora de la elección toma tu voto.

La presidenciable afirmó que tanto ella como Brugada se encuentran al frente de las encuestas, pero pidió no confiarse. "Ellos no están cruzados de brazos y nosotros no podemos confiarnos. Tenemos como siempre que demostrar que Iztapalapa va a hacer ganar a Clara Brugada en la Ciudad de México", sostuvo.

El mitin reunió a cientos de personas, con banderas de Morena y PT, junto a las de organizaciones como SUMA, Frente Francisco Villa y Nueva Generación, así como el nombre de Dolores Padierna.

Gorras y playeras de apoyo a la candidata morenista por Iztapalapa también abundaron en el evento ante la presencia de Aleida Alavez, quien estuvo junto a las candidatas por la Presidencia y la Jefatura de Gobierno.

Al interior del campo recorrían entre el público vendedores de tacos de canasta, dulces e impermeables de bolsa ante la amenaza de lluvia, al igual que personas que pasaban lista a los asistentes.