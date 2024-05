Aleida Alavez: “Oposición no quiere gobernar Iztapalapa, quiere hacer negocios”

Seguridad en Iztapalapa

Una de las propuestas de la candidata de la alianza Va por la CDMX a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, es replicar para esta demarcación el modelo de seguridad “Blindar” de Benito Juárez, que se alinea con la propuesta del candidato a jefe de gobierno, Santiago Taboada.

Ambos candidatos de oposición, argumentan que es necesario que además de la estrategia de seguridad central, las alcaldías deben contratar más policías, pues consideran que Iztapalapa es de las más inseguras de la ciudad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al corte del 18 de abril de 2024, registró un 72.0% de percepción de inseguridad, es decir que siete de cada 10 habitantes de Iztapalapa se sienten inseguros en la demarcación.

La oposición asegura que Iztapalapa, se mantiene como la demarcación con más inseguridad ¿qué opina de eso?

Yo creo que hay que corregir eso de que son altos índices de inseguridad. Sí han bajado los delitos, Clara (Brugada) hizo una intervención, ella hizo gabinetes de seguridad diarios a las 7 de la mañana y en su momento de estar al frente sí bajaron los índices delictivos, sí se recompuso mucho, o sea, nada que ver cuando gobernó Clara que cuando estaba Dione Anguiano (jefa delegacional perredista que gobernó Iztapalapa de 2015 a 2018).

Cuando estaba Dione Anguiano ni yo me atrevía a caminar de aquí a la casa de mi mamá que es en Las Peñas, me atrevía a caminar, había baches, estaba oscuro y mucha delincuencia, en cambio con Clara, aparte de que iluminó las calles y precisamente pensando en las mujeres que caminamos, hubo mayor vigilancia.

Faltan delitos por combatir, como la extorsión, sí, también hay que reconocerlo. Aleida Alavez, Candidata a alcaldesa de Iztapalapa

Entonces, que no nos vengan a decir que van a recomponer o que van a hacer Benito Juárez, por favor, o sea, eso es, ni siquiera hablarle con respeto a la población. Benito Juárez es de características totalmente distintas a las de Iztapalapa y no se puede enfrentar igual una alcaldía que de por sí contaba con servicios, con todo lo que sabemos tiene Benito Juárez, y no Iztapalapa y menos que lo diga (Karen Quiroga) la que le ayudó a Dione a descomponer toda la alcaldía, vamos a revisar esas estadísticas para que a la población le recordemos ´¿cómo fue ese gobierno’ y que no nos vayamos con la finta de la mercadotecnia que a veces usa el PAN y que ahora está ahí a la cola el PRD para engañar a la población.

¿Considera necesario que además de la seguridad pública del gobierno central, su administración tenga que contratar más policías auxiliares como lo hacen en la oposición?

No para Iztapalapa, mira, las propuestas de la oposición son ocurrencias irresponsables porque saben que no van a ganar, entonces se atreven a decir cosas tan complicadas como esto de que van a regularizar mototaxis, que van a contratar más policías, como si la seguridad fuera un asunto de policías y ladrones o de poner solamente más policías y con eso se acaba el delito. Vámonos a las causas, pero bueno, obviamente de esto no va a entender nada la oposición.