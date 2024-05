Elecciones 2024 en México: resumen del martes 21 de mayo

Sheinbaum: Emplean un nuevo método; compran la credencial de elector por un mes

A 12 días de la jornada electoral, Claudia Sheinbaum alertó que en algunos lugares del país estaban retirando la credencial de elector hasta por un mes, con el fin de evitar que los ciudadanos votaran por los candidatos de Morena.

“A la ciudadanía que no se deje comprar su voto, sobre todo que no entregue credenciales de elector porque ese es el nuevo mecanismo. El nuevo mecanismo es comprar la credencial de elector por un mes, que pase la elección, se les da dinero, se entrega la credencial, ¿para qué? Para que no vote porque saben que van a votar por nosotros en su mayoría. Entonces que no entreguen su credencial de elector y que si les dan algo que lo tomen y el día de la elección voten libremente”, comentó este martes en su conferencia de prensa desde Durango.

UACM cancela reunión con Chertorivski

El Comité Estudiantil de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) solicitó al candidato de Movimiento Ciudadano por la capital, Salomón Chertorivski, que no asistiera al encuentro programado para este martes con la comunidad estudiantil.

En un comunicado, se explicó que debido a una convocatoria de grupos de choque y ante la incertidumbre de no contar con la seguridad necesaria, se decidió cancelar dicha actividad.

Propuestas en la CDMX: Utopías, reforma de la Fiscalía y creación de la Fuerza Capital

En el Foro Justicia Incluyente para la Ciudad de México, celebrado en el Museo de Memoria y Tolerancia y enriquecido por la participación de diversos expertos, los tres contendientes a la Jefatura de Gobierno presentaron y debatieron sus propuestas para la capital.

Clara Brugada, postulante respaldada por Morena, PT y PVEM, señaló la desigualdad como una de las principales barreras en el acceso a la justicia. Propuso como solución la expansión de los "Utopías", centros culturales y deportivos implementados durante su gestión en Iztapalapa, con el objetivo de llevar esta iniciativa a toda la ciudad. Además, enfatizó que construir la paz representa un desafío más complejo que simplemente reducir las cifras de delitos.

Taboada denuncia persecución contra líderes que lo respaldan

Santiago Taboada, candidato respaldado por el PAN, PRI y PRD para la Jefatura de Gobierno, denunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) estaría preparando una orden de aprehensión en contra de Michelle Valadez, líder de transportistas que ha expresado su respaldo al político de oposición.

Durante una conferencia de prensa, declaró: "Prácticamente ya tenemos la información de que van a girar una orden de aprehensión contra ella", a pesar de que Valadez no tiene antecedentes de multas de tránsito en la ciudad.

Michelle Valadez encabeza el Grupo Fortaleza, conformado por transportistas, comerciantes y taxistas. En octubre de 2023, Sandra Cuevas, entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó a este grupo de extorsión y cobro de piso en Cuautepec.

Recientemente, el 13 de mayo, Taboada anunció la detención de Elvia Díaz Martínez, líder de la Asociación Nueva Alternativa de Trabajo Independiente AC, luego de que ella lo respaldara durante un recorrido por el Mercado La Merced. Días más tarde, Díaz fue liberada. Taboada aseguró: "Como lo hicimos con Elvia, no vamos a ceder, no vamos a quitar el dedo del renglón, no nos vamos a hacer para atrás, no nos van a amedrentar. A todos estos liderazgos se los digo: los voy a acompañar hasta el final".