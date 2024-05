Máynez promete mantener programas sociales, menos Sembrando Vida

“Lo que me hace diferente es que yo no voy a gobernar con mis amigos de Movimiento Ciudadano, con los diputados o senadores de Movimiento Ciudadano, con quien me haya pagado la campaña, sino que tengo un margen de autonomía muy superior al de las candidatas”, afirmó.

Máynez dijo que el próximo sexenio será complicado por todos los compromisos financieros que está dejando el actual gobierno.

“Y por la necesidad de tomar decisiones complejas y complicadas en diversos frentes y vamos a tener a un expresidente con mucho poder político”, sostuvo.

Sin embargo, confió en que su virtual equipo tendrá la legitimidad y conocimiento para implementar políticas públicas eficaces.