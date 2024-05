Candidatas luchan dentro de Movimiento Ciudadano contra la violencia política

Como también le incumplieron el acuerdo de ir en primer sitio, ella impugnó esta decisión del partido y, en represalia, Movimiento Ciudadano modificó el acta de la asamblea y la colocó en el cuarto sitio.

“El partido político, o sea, Movimiento Ciudadano, me manda a amenazar y me manda a advertir y decir: ‘Si no bajas tu impugnación, te voy a cambiar a la número cuatro. No bajé la impugnación porque la amenaza también es una violencia", dice Puente.

El tribunal pidió al partido naranja los videos de la asamblea para confirmar que Puente fue votada en el lugar número cuatro, pero MC aseguró que no tiene videos.

"Cuando en Movimiento Ciudadano todas sus coordinadoras se graban", reprocha. "No me esperaba esa jugada".

El tribunal local aprobó las candidaturas de MC, pese a esta irregularidad, por lo que Alejandra Puente llevó el caso al tribunal electoral federal y espera la resolución.