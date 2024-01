MC esquiva las reglas de paridad de género desde hace cuatro años

MC retrocede a… 2006

Respecto a los señalamientos del representante emecista de que “no hay mujeres que quieran postularse”, Humphrey asegura que al escuchar esa expresión, parece que México “retrocedió” a 2006, cuando en una sesión del Consejo General de la Ciudad de México, escuchó los mismos argumentos.

“Me llevó a 2006 de verdad. Ese fue el argumento que yo escuché sentada como consejera en (el Consejo General) de la Ciudad de México de que no había mujeres. A partir de ahí, se detonaron una gran cantidad de sentencias, acuerdos, reformas legales, reformas constitucionales. Me parece increíble que un partido político sentado en esta mesa del Consejo General diga que no hay mujeres que quieren contender por cargos públicos”, recrimina.

Señala que por lo menos dos militantes de ese partido político (Martha Tagle y Patricia Mercado) dieron respuesta en redes sociales a Castro diciendo que podían presentarle una larga lista de mujeres que están interesadas en participar en política.

A ello se suma, anota, la impugnación que presentó la senadora Kempis contra el proceso para elegir al precandidato naranja, Álvarez Máynez, “Y que incluso no le han resuelto en las instancias internas del propio partido”.

Sin sanciones

La consejera Ravel Cuevas destaca que en el caso de violencia política contra las mujeres en razón de género aún no existen mecanismos de sanción en caso de que alguna persona asociada o persona dirigente la ejerza.

Esto es, anota, “no basta únicamente con decir que se va a sancionar la violencia política que se pudiera ejercer al interior del partido, tienen que existir los mecanismos y los procedimientos para poder atender esta problemática”.

Considera que se omite señalar los mecanismos para garantizar la paridad sustantiva a través de criterios de competitividad, algo que es esencial para que las mujeres al interior del partido encuentren condiciones igualitarias con los hombres y tengan realmente las mismas posibilidades de poderse hacer de una candidatura.