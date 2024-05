Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 3 de mayo

El consumo de drogas, la raíz de los problemas de violencia en Guanajuato: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República, acusó que parte de la violencia por la que atraviesa Guanajuato se debe a que en esa entidad gobernada por Acción Nacional desde hace 30 años se orientó a los jóvenes al consumo de drogas y a la división que se fomentó entre estado y federación.

“Aquí en Guanajuato ¿Qué es lo que ha pasado? Ni hay alternativas a los jóvenes, se les abandonó, no solo no hay educación, no hay cultura, no hay deporte, no hay empleo o hay empleo mal pagado, sino que además se les orienta a las adicciones. Guanajuato es de los estados con mayor número de jóvenes en adicciones. Ese modelo no sirve, esa es parte de la explicación de la inseguridad en Guanajuato”, destacó en su mitin de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Por el número de homicidios dolosos, Guanajuato es la entidad más violenta del país pues concentra 1 de cada 10 muertes violentas.

En el día 64 de campañas, Sheinbaum realiza una gira de trabajo por Guanajuato, donde también visitará la ciudad más violenta: Celaya.

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” afirmó que otro factor que ha contribuido a la violencia en la entidad es que no ha habido coordinación con el gobierno federal.

“La otra, ¿cómo se va a tender la inseguridad si se fomenta la separación entre el gobierno federal y el gobierno estatal? Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que poner una parte de gobierno de Guanajuato, cambiar ese fiscal que hay en Guanajuato que es parte de los que no permiten que se avance en la seguridad, también cambiar al Poder judicial, pero sobre todo trabajar coordinado”, acusó.

Al igual que lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum se pronunció a favor de remover a Carlos Zamarripa como fiscal de justicia, pues dijo que no ha permitido que esa entidad avance en materia de seguridad.

Sin mencionar a su adversaria Xóchitl Gálvez, quien se ha pronunciado por tener “mano dura” frente a la delincuencia, Sheinbaum afirmó que eso no es lo que se requiere para atender la violencia en Guanajuato, sino atender las causas que originan la violencia, así como garantizar justicia.

“Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar coordinadamente y traer paz y seguridad. No es un asunto de mano dura porque luego dicen es que ‘yo sí tengo la valentía’, no. Es un asunto de justicia, justicia social y que el sistema de justicia en nuestro país funcione para que quien comete un delito sea sancionado de acuerdo con la ley”, destacó.

Acompañada de los aspirantes a cargos de elección popular, pidió el voto masivo para Morena, lo que permitirá, dijo, trabajar en coordinación en esa entidad que sigue siendo uno de los únicos bastiones de Acción Nacional.

“El plan C, es seis de seis. Son tres partidos de nuestro movimiento, el PT, el Partido Verde y Morena, ustedes eligen uno de partidos, el que ustedes deseen, llega el 2 de junio, van a tener seis boletas y marcan por el partido que deseen de nuestro movimiento. ¿Se entendió?, seis de seis", afirmó.