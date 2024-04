Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 24 de abril

Salomón Chertorivski afirma que la CDMX requiere un gerente general

El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, destacó la importancia de que el Poder Ejecutivo local esté liderado por una persona con experiencia en lugar de alguien improvisado. Afirmó que la capital del país requiere de un perfil gerencial sólido para abordar eficientemente sus desafíos y necesidades.

"Sí hay que tener experiencia. sí hay que saber. Es que esto no es para improvisado. Yo digo esa Ciudad es tan compleja que no es 'yo quiero ser jefe de Gobierno', pues no, espérate. Esto si necesita de gerente general", mencionó el contendiente.

Durante su participación en el live con Expansión Política, al candidato se le plantearon preguntas sobre sus propuestas en diversas áreas clave como seguridad, movilidad, medio ambiente y gestión del agua. Además, se le cuestionó sobre cómo planea obtener los recursos financieros necesarios para financiar las acciones que pretende llevar a cabo en su gestión.

La moda indígena marca presencia en la campaña presidencial 2024

"Que no caigan en portarlas como un disfraz o como una forma de llamar la atención", dice Trinidad González en su taller textil casero de trajes indígenas como los que visten Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, las candidatas punteras a la presidencia de México en 2024.

La artesana de 55 años y su madre, Martina Cruz, son portadoras de la ancestral técnica del telar de cintura en El Mejay, una pequeña comunidad de Hidalgo.

Taddei asegura ausencia de errores técnicos en el segundo debate presidencial

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que para el segundo debate presidencial programado para el domingo 28 de abril, en el que participarán Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar errores humanos, técnicos y de seguridad.

“(No tener errores) esa es siempre la meta, si nosotros no establecieramos como garantía esto entonces estaríamos haciendo una confesión de que queremos errores, así no es. Nosotros estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y la no existencia de errores, lo otro sería desastroso”, aseveró.