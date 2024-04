Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 23 de abril

Xóchil Gálvez denuncia amenazas en Chiapas

Durante su gira por Chiapas, la candidata presidencial de la coalición PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, denunció que hubo amenazas para disuadir a los asistentes de sus eventos en Tapachula, Huixtla y Tonalá.

"En esta gira hubo amenazas para que no vinieran. Había gente que quería venir, pero les bloquearon el transporte. Les agradezco que estén aquí, porque habla que no le tiene miedo a nadie", dijo desde Tonalá.

Gálvez cuestionó a los presentes sobre qué tipo de México desean legar a sus hijos, señalando la inseguridad que se vive en el estado, como los retenes.

“¿Le quieren dejar un México violento, un México donde les da miedo a las mujeres salir a la calle, un México donde han asesinado a 180 mil personas, donde asesinan todos los días a seis mujeres, donde han asesinado a 341 mil niños y 40 mil jóvenes? Ese el México que tenemos, es el México que la candidata de Morena que está mejor que nunca, porque no lo conoce”, mencionó.

Antes de este evento, la candidata opositora estuvo en Huixtla, donde comentó que su equipo le informó sobre las dificultades para el acceso al transporte y la escasa asistencia.

“Aquí estoy, miren, mi equipo me decía, oye, es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo, yo así hubiera uno, estaría aquí. Por uno yo estaría aquí. Nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar, yo me doy por servida”, dijo.

Taboada destaca a los constructores como sector estratégico

Santiago Taboada, candidato de la coalición PAN, PRI y PRD, destacó la importancia estratégica de la industria de la construcción para la Ciudad de México durante un encuentro con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

"Ustedes son un sector estratégico que la ciudad necesita, no son un cártel", afirmó Taboada.

En el encuentro, resaltó la capacidad del sector de la construcción para generar empleos. Además, se comprometió a otorgar a las alcaldías la autoridad para decidir sobre las medidas de mitigación relacionadas con proyectos privados de construcción. Taboada también propuso la eliminación del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y mencionó su intención de buscar inversiones tanto de bancos de desarrollo nacionales como internacionales para mejorar la infraestructura de agua potable en la capital.

Por otro lado, Taboada respondió a las acusaciones de su contrincante por la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, quien lo acusó de residir en un departamento relacionado con el "cártel inmobiliario". El candidato rechazó estas afirmaciones.

“Yo lo rento (el departamento) a una persona moral y ahí está mi contrato de arrendamiento, el día que quieran se los enseño”, respondió a medios de comunicación tras un encuentro con estudiantes de la Universidad Intercontinental.