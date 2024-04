Diputados avalan Fondo de Pensiones para el Bienestar

Los legisladores de la oposición, como el panista Santiago Torreblanca Engell, advirtieron que la propuesta votada no es, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para lograr pensiones del 100% del monto del salario de los trabajadores.

“De nada sirve que te digan estará salvaguardados tus recursos, podrás cobrarlos cuando quieras, si no tienes la libertad de escoger en dónde”, expresó.

“A los 70 años, sin importar si la cuenta se encuentra reconocida o no reconocida, identificada o no identificada, identificable o no identificable, la cuenta se iría al Fondo de Pensiones para el Bienestar, quitando la libertad de la gente de escoger con relación a su patrimonio qué institución prefiere, con qué rendimientos”, expuso.

“La iniciativa establece que se va a dar un aviso a los 69 años. ¿Y para qué dar un aviso si no puedes tomar la decisión? Te aviso trabajador que en un año voy a mover tus recursos a un fondo que tú no escogiste”, refirió.

Además recordó que hoy la ley establece que si a los 10 años de que los recursos sean exigibles un trabajador puede reclamarlos y ahora se establece que a partir de los 70 y 75 años se pueden tomar esos recursos para que la Afore las transfiera al nuevo Fondo.

“¿Cuándo son exigibles los recursos? Depende, si falleció el trabajador, a los 10 del fallecimiento. Si no falleció el trabajador, a partir de que cumpliendo 65 deje de cotizar 10 años. Es decir, si el trabajador continuó su vida laboral a los 66, 67, 68, 69, serán 10 años a partir de esto.

“Ahora no, es 70 a rajatabla. Y el trabajador fallecido, por lógica, no va a llegar a cumplir 70 años si falleció antes y eso dejará a las familias sin posibilidad de reclamar", sostuvo el panista.