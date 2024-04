Expertos alertaron sobre falta de estudios para avalar reforma de pensiones

Si pensamos que podrían ser 5 millones de trabajadores los que tramitaran su pensión con esa modalidad –añadió Vela– “estaríamos hablando de 83,500 millones de pesos mensuales que tendría que pagar el ISSSTE y estaríamos al año sería más de un billón de pesos (…) cualquiera me puede decir que es un exceso.

"¿Acaso se cuenta con el estudio de soporte confiable, preciso, certero?, No, y se requiere de un estudio económico actuarial”, reclamó.

Expuso, además, que si se considera que la mitad de los trabajadores del país están en el sector informal, y por ello el beneficio a las personas será menor.

“Entonces la situación se ha planteado como que va a beneficiar a todos los trabajadores, no, no es cierto, no es cierto, va a beneficiar a unos pocos trabajadores”, comentó.

Badillo González reconoció por su parte que reunir el fondo de 64,000 millones de pesos de “capital semilla” propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador “no es imposible”, pero “preocupa que sea regresiva pues los más pobres no se beneficiarían de ella” y son o quienes no cotizaron a ningún sistema, pues son del sector informal o son de universidades, cuyos sistemas pensionarios están quebrados.

“Esta reforma no está tratando los problemas estructurales de las cuentas individuales y que es no cotizar el tiempo necesario para tener una pensión. La mayoría de los trabajadores llegarán a la edad de retiro sin poder retirarse”, porque no completaron las semanas requeridas.

Se estima que 75% de los trabajadores no han podido cobrar esa pensión por ese motivo, por lo que lo que se requiere “es un estudio económico actuarial para saber no sólo cuanto se necesita, sino cuantas pensiones se van a pagar en el flujo del tiempo”.