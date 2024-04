Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 14 de abril

Xóchitl propone renegociar con EU la entrega de agua

Ante la sequía en Chihuahua, la candidata presidencial por el PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez , propuso renegociar la entrega del agua a Estados Unidos en 2025, pues dijo que no está lloviendo y no hay como pagar.

“Ya no va haber riego para el ciclo que viene, el pago del agua a Estado Unidos que se tiene que hacer en 2025, hay que renegociarlo; sentarse con Estados Unidos y decirle que no llovió y que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas, pero no pueden dejarles a ustedes sin nada”, dijo la candidata.

Pelean simpatizantes de MC y Morena en Jalisco

Minutos antes del debate entre candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) y de Morena se enfrentaron a golpes.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo simpatizantes de ambos grupos comienzan a empujarse y luego a agredirse.

Minutos después del enfrentamientos, Citlali Amaya, de Movimiento Ciudadano, Efrain Cortés, de la coalición PAN, PRI y PRD, y Laura Imelda Pérez, de Morena, debatieron por la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque.

La candidata morenista informó que presentaron denuncias penales por las agresiones.

Vandalizan auto de representante de Morena ante IECM

Morena CDMX denunció públicamente que fue vandalizado el auto del representante suplente del partido ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carlos Yael Vázquez.

El ataque habría ocurrido la noche del sábado 13 de abril en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando Vázquez se encontraba cenando.

Un sujeto presuntamente arrojó un pedazo de concreto sobre el parabrisas, golpeó la puerta y caminó sobre el cofre del vehículo.

“Nuestro compañero fue víctima de un acto intimidatorio, debido a su trabajo en el órgano electoral en donde ha presentado más de 300 quejas en contra de la oposición por diversas irregularidades entre ellas actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos”, indicó el partido en un comunicado.

Eduardo Santillán, representante titular de Morena ante el IECM, condenó los hechos en su cuenta de X (antes Twitter).

El propio IECM hizo un llamado a las autoridades para que se investigue la agresión y se brinden las medidas de protección a favor de Vázquez.