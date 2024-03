El debate de la CDMX impulsó la conversación de los presidenciables un 6%

A cargo de los periodistas Blanca Becerril y Víctor Hugo Michel el debate se llevó a cabo entre Clara Brugada, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM); Santiago Taboada de la alianza “Va por la CDMX” (PAN, PRI y PRD), y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, quienes desarrollaron sus temas y propuestas. Aunque el interés por parte de los usuarios sumó a 40,455 usuarios en tornó al tema, la interacción de redes sociales hacia los presidenciables bajó, con respecto al fin de semana del 10 de marzo.

En total hubo 1.7 millones de interacciones en un sólo día, lo que representó una caída del 26.34%, con respecto al 10 de marzo, pero con la buena noticia de que se trataron conversaciones más neutrales y no negativas. De las 265,664 publicaciones que se dieron durante el debate de la CDMX, los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Alvarez Máynez tuvieron un foco neutro, ni positivo, ni negativo.

La plataforma que se mantuvo a la cabeza fue Twitter con el 99.46% de las interacciones, mientras que Facebook mantuvo el 0.49% de la conversación, Instagram el 0.3% y YouTube el 0.02%. Sin embargo, en la métrica de contenidos ‘altamente negativas’ la candidata que lideró la escala fue Sheinbaum, pues sumó 46,832 interacciones de este tipo, de acuerdo con Emplifi. Le siguió Gálvez con 35,155 mensajes muy negativos.

En cuanto a los demográficos, los hombres se perfilan como los más participativos en la conversación en torno al debate de la CDMX, pues 77.27% de las publicaciones que se hicieron durante la transmisión fueron hechas por el sexo masculino, mientras que el rango de edad que predominó fue entre los 25 y 34 años de edad.

Adicionalmente, tras una revisión del reporte The Social Media Consumer, la consultora de redes sociales Hootsuite señala que existen algunos temas que no quieren que aborden las marcas en las redes sociales y por las que los usuarios dicen estar ‘cansados’. Dentro de la coyuntura electoral, el 46% de los usuarios no desea que las marcas hablen de política, 37% prefiere que se evite hablar de religión y espiritualidad y 31% de sexualidad y género.

“Los usuarios quieren conectar con lo que ven, por ello incluso a escala de las pautas que están dirigidas a influencers, muchas de ellas empiezan a enfocarse en creadores de contenido de nicho, más cercanos con su audiencia y en el que se vea un contenido pagado entretenido, no solo de venta”, precisó Geana Barbosa, gerente general de Hootsuite en América Latina.