“Nos hemos acostumbrado a ser tapete de EU”, dice Máynez por Ley SB4

El aspirante presidencial dijo que urge una política exterior mexicana que sea congruente.

“Hay que tener una relación bilateral de dignidad que, por supuesto, no sea suicida, no sea loca, no sea radical, pero que desde los canales multilaterales pueda atender este tema, y yo sí insistiría en que hay que tener congruencia, hay que predicar con el ejemplo”, explicó.

A decir de Álvarez Máynez, México ha adoptado una postura crítica ante las medidas migratorias arbitrarias que afectan a los mexicanos, mientras hace lo mismo con las personas centroamericanas.

“¿Cuál es el problema de la posición de México en el tema migratorio? Que no tiene credibilidad, que no tiene autoridad moral. Porque hoy se está discutiendo en los Estados Unidos la ley SB4 de Texas (…) y, si ustedes ven, las redes sociales de los políticos mexicanos están en contra. Pero díganme cómo tratamos a los migrantes hondureños, a los migrantes salvadoreños, a los haitianos, los guatemaltecos”, señaló.

“Solamente 11 de cada 100 delitos se denuncian”, expone Álvarez Máynez y llama a acabar con el “cuello de botella” que hay en los Ministerios Públicos dotando a los policías civiles de capacidades de investigación.



En un diálogo con estudiantes de la universidad La Salle, llamó a construir una política migratoria congruente y firme ante Estados Unidos.

“Nos hemos acostumbrado a ser tapete de los Estados Unidos en los problemas y a nosotros poner el costo de las soluciones que ellos adoptan”, subrayó.

En el campus Ciudad de México de esta escuela, Álvarez Máynez sostuvo que mientras Estados Unidos regula el uso de drogas y de armas, en México las personas mueren por estos mercados.

“Ellos ya están regulando en California, en Colorado, en muchos estados, las drogas y nosotros seguimos poniendo las muertes del narcotráfico. Ellos producen las armas, nos las venden, las trafican ilegalmente, nosotros tenemos datos índices de violencia”, expuso.

Este martes, un tribunal de circuito de Estados Unidos suspendió temporalmente la entrada en vigor de la Ley SB4, pero aún existe la posibilidad de que entre en vigor.

Las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se posicionaron ayer sobre el tema y Álvarez Máynez las señaló de hacerlo desde el desconocimiento por afirmar que la legislación entraría en vigor este miércoles.

“Las candidatas de la vieja política evidencian su desconocimiento del sistema judicial de los Estados Unidos (y del Estado Constitucional de Derecho). La Suprema Corte no aprueba leyes. Y la Ley SB4 no entrará en vigor mañana, pues el panel del Quinto Circuito la ha bloqueado”, lanzó.