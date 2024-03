Clara Brugada: "Hay que convertir a la CDMX en una 'ciudad cuidadora'"

Nómadas digitales

La pandemia de Covid-19 ocasionó que miles de extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, eligieran la Ciudad de México para llevar a cabo sus actividades laborales a distancia, convirtiéndolos en “nómadas digitales”.

De acuerdo con el sitio Inside AirBnB , hasta octubre de 2023 en la Ciudad de México se reportaron 26,318 alojamientos en casas, departamentos y casas que están disponibles para turistas nacionales y extranjeros, es decir, 2,000 más que los reportados en diciembre de 2022.

La llegada de estos nómadas en colonias como Roma, Condesa, Anzures, Polanco, Juárez, han comenzado a subir los precios de los productos y a subir los precios de las rentas provocando el fenómeno de gentrificación, pero a su vez, su llegada ha impulsado económicamente a la ciudad.

¿Regular o no a los "nómadas digitales"?

Sí, se tienen que tomar decisiones muy importantes de reordenamiento territorial, de definición de ciudad, y sí hay que impulsar la vivienda que garantice que la población, por un lado, para la más humilde, la que no tiene recursos para acceder a una vivienda, pero también para la clase media, también para los que trabajan y trabajan y trabajan y no pueden tener una buena vivienda porque está muy caro.

El tema de la gentrificación algo que tenemos que trabajar porque esta ciudad no puede convertirse en una ciudad que expulse capitalinos .