Clara Brugada realiza su registro para la coordinación de Morena en CDMX

Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, anunció su registro para competir por la candidatura de Morena por la Jefatura de Gobierno hacia las elecciones de 2024 en la Ciudad de México.

"Me he registrado como aspirante para ocupar la coordinación de Defensa de la Transformación de la Ciudad de México. Me inscribo para ganar el honor de defender la cuarta transformación. Me inscribo porque ante el riesgo de que la ciudad retroceda, soy la primera; estaré en un primer lugar para encabezar nuestro movimiento", sostuvo acompañada de políticos y simpatizantes.