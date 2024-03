Gálvez acusa a Sheinbaum de falsa ambientalista, pues defiende la refinería Tula

Crirticó que, aunque Sheinbaum tiene doctorado no entiende que si no sirven los catalizadores en la Refinería de Cadereyta, Nuevo León, “no hay manera de que las emisiones estén debajo de la norma permitida”.

Gálvez Ruiz insistió en retar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga públicas las emisiones de la Refinería de Cadereyta.

“Que las haga públicas y que las conozcan todos los mexicanos. No están funcionando los catalizadores, no hay manera, Claudia, que las emisiones estén debajo de la norma. Qué lástima que seas doctora en energía y que te digas doctora, si no te puedes meter a un reporte de emisiones y entender que si no funcionan los catalizadores no hay manera que las emisiones estén debajo de la norma, o sea, ¡vaya doctorado que se sacó!”.

Ante ese argumento, señaló que elección de este 2024 es entre "una candidata que es la ley combustóleo o una candidata que es la ley energía renovables, ustedes decidan", dijo.

Gálvez conmemoró el 86 Aniversario de la Expropiación de Pemex y reiteró sus propuestas para fortalecer a esa empresa “clave para el desarrollo económico del país”, marco en el que refutó que piense en privatizarla.

Hizo un reconocimiento al expresidente Lázaro Cárdenas por expropiar el petróleo, “pero no nos podemos quedarnos a vivir de la gloria de Pemex. Desafortunadamente empieza a ser un problema grave en las finanzas”.

La empresa paraestatal, dijo, “está al borde de la quiebra”, siendo que al inicio del gobierno “prácticamente no perdía dinero”.

Explicó que hoy está en riesgo financiero por la “obsesión de que la gasolina se refine en México. Sólo estamos refinando el 30% porque el 70% lo estamos importando y lo estamos haciendo con pérdidas megamillonarias”.

Planteó por ello una modernización y transición energética en que de Pemex se emplee la petroquímica (para la producción de plásticos y polímeros), pero no se queme el combustóleo para generar energía contaminante, así que hasta propuso que el significado de la petrolera sea ahora Petróleos Energías Mexicanas (Pemex).

En entrevista, Gálvez dijo que es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya ha comenzado a privatizar a Pemex en beneficio de su propia familia. Y además es la oligarquía del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, quien está en apoyo a Morena y Claudia Sheinbaum.

“Vamos a regresar a tener una empresa eficiente eficaz y a los trabajadores de confianza, pues lamento que les hayan quitado sus prestaciones justas. Las han quitado para que vayan a los bolsillos de la familia del presidente, porque ahora resulta que los López Beltrán tienen contratos en Pemex, la Felipa Obrador tiene contratos en Pemex los amigos tienen contratos en Pemex entonces pues han privatizado Pemex pero en beneficio de la familia López Beltrán”.