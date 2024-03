Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 13 de marzo

Brugada propone a los jóvenes la eliminación del examen de Comipems y un salario digno

La candidata de Morena, PT y PVEM a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, presentó sus 16 ejes de propuestas centradas en apoyos económicos, construcción de preparatorias y universidades, eliminación del examen Comipems, y la búsqueda de mejores condiciones de empleo y salario digno para todos los jóvenes de la Ciudad de México.

Durante un encuentro con jóvenes de las 16 alcaldías en Tlatelolco, Brugada detalló que una de las propuestas más destacadas es la creación del fondo de apoyo "Alas para las y los jóvenes", que consiste en otorgar un recurso único a quienes cumplan 25 años de edad para iniciar un proyecto profesional.

Molotov niega haber compuesto una canción para Xóchitl Gálvez

Después de las afirmaciones de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el PAN, PRI y PRD, de que Molotov le había compuesto una canción para las elecciones de 2010 para el gobierno de Hidalgo, la banda de rock negó esta declaración y aseguró que nunca ha respaldado ninguna candidatura.

“Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho, en todos lados”, señaló en un comunicado.

Sheinbaum plantea la posibilidad de que se busque un "golpe de Estado técnico"

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, consideró como una posibilidad que la oposición intente llevar a cabo un "golpe de Estado técnico", tal como lo sugirió el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su visita a Quintana Roo, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, afirmó que ante la escasa posibilidad de triunfo de la oposición en las elecciones del 2 de junio, “están buscando otras formas”.