La agenda de género de 13 líderes para quien ocupe la silla presidencial en 2024

El cuidado es un trabajo imprescindible

Ana Heatley Tejada

Excoordinadora de Género y Datos de Oxfam México

Vivimos una coyuntura histórica donde los viejos esquemas se atrincheran frente a una oleada de nuevas necesidades y posibilidades. Tenemos en la puerta una crisis climática devastadora, una crisis de cuidados que se desborda y un envejecimiento poblacional para el que este país no está preparado. Y convivimos con paradigmas económicos de consumismo que no evolucionan, una organización social del cuidado sostenida por las mujeres y sistemas de protección social diseñados para los años 50.

Frente a esto, la llegada de mujeres a las cimas de decisión política no podía ser más oportuna. ¿Por qué? Porque, históricamente, ellas han tenido la experiencia y los saberes clave para enfrentar estas crisis y asegurar el bienestar de las comunidades. No es que las mujeres sean intrínsecamente buenas personas (o cuidadoras), es que alguien tenía que hacer ese trabajo para que las sociedades funcionen, y el patriarcado les asignó ese rol vital, aunque poco reconocido y remunerado. Como algo tenía que ceder y los cuidados son imprescindibles, las mujeres y sus derechos quedaron postergados o aplastados entre la espada del sistema y la pared para sostener la vida.

Garantizar el cuidado con equidad de género implica rediseñar las instituciones sociales: el mercado laboral, los sistemas públicos de cuidados o protección social y las familias. Los cambios van a ocurrir irremediablemente porque la carga ya rebasa lo que las mujeres pueden y desean asumir. Y también porque la tecnología y la inteligencia artificial pueden sustituir muchas cosas, pero no los cuidados. Si no se toma el megáfono hoy y se convence a la opinión pública de que los hombres tienen derecho y responsabilidad de cuidar, y de que los gobiernos y, sobretodo, el mercado laboral deben ser corresponsables en permitir, proveer y financiar el cuidado, vamos a tener una crisis social que le costará las elecciones a cualquier partido.

¿Hacia dónde avanzar? A consolidar las lecciones de la pandemia siguiendo las 5R del cuidado: reconocer que el cuidado es un trabajo imprescindible (no un rol de género); reducir la carga de cuidados de las mujeres y redistribuir promoviendo la corresponsabilidad de hombres, mercado laboral, Estado y comunidades; remunerar o recompensar a las personas que cuidan protegiendo su bienestar y sus derechos, y representar políticamente las necesidades de las personas cuidadoras. Este no es un asunto de mujeres, sólo es un asunto en el que las mujeres somos expertas.

En búsqueda de los desaparecidos

Cecilia Patricia Flores Armenta

Líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora

Ceci Flores realiza jornadas de búsqueda para encontrar a su hijo Marco Antonio. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

El llamado es a que no olviden el tema de los desaparecidos. No solamente hay una madre que dejaron muerta en vida, sino que hay huérfanos con la necesidad de volver a ver a sus padres. Para las autoridades, las cifras son dolorosas porque manchamos el nombre de ellos, de su trabajo, que ellos dicen que están trabajando para mejorar el país, y con lo que nosotros hacemos, visibilizamos que no es verdad lo que ellos dicen. Ya sabemos la magnitud del problema que tenemos en desapariciones, pero también sabemos que si no luchamos nosotras por encontrar a nuestros hijos, nunca los vamos a encontrar.

Si las candidatas y el candidato nos buscan, vamos a acudir a ellos. Si ellos no nos buscan, no. Nosotros estamos en la búsqueda de nuestros desaparecidos, hacemos un trabajo que no nos corresponde. Necesitamos que las autoridades hagan el suyo.

Violencia feminicida

​​María De la Luz Estrada

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

La violencia feminicida sigue siendo un problema de larga data, dice. (Foto: María de la Luz Estrada)

México ha tenido importantes avances en los derechos de las mujeres, en específico, en marcos legales y políticas públicas para atender la problemática de la violencia. Sin embargo, la violencia feminicida sigue siendo un problema de larga data; a pesar de los importantes avances en el reconocimiento de la discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, se siguen reproduciendo los estereotipos que refuerzan la sumisión de estas en el siglo XXI.

Según datos oficiales (INEGI), a partir de 2008, la tasa de homicidios y los registros de víctimas mujeres se elevaron en 33%, en el contexto de la implementación de las políticas de militarización de la seguridad pública. De 2015 a 2023, los asesinatos se han mantenido en más de 3,000 víctimas anuales en todo el país. Lo anterior significa que, en México, cada día son asesinadas 10 mujeres.

La violencia feminicida es un desafío y los nuevos gobiernos tienen que dar propuestas contundentes para atender un problema que continúa siendo grave. Algunos de los desafíos son: contar con registros claros de la magnitud de las violencias graves contra las mujeres, pues existen grandes deficiencias en los registros de feminicidios, la violencia sexual y las desapariciones de mujeres, en donde no hay claridad del número de víctimas que son encontradas con vida y las que se encuentran asesinadas.

Eficientar los mecanismos de protección para evitar que las violencias se agudicen. A la fecha, han sido decretadas 25 alertas de violencia de género en 22 estados del país, a pesar de esto, su implementación sigue siendo un proceso burocrático. Como es la solicitud por desaparición de mujeres para el estado de Veracruz, la cual tardó dos años en terminarse y hasta el momento no ha sido publicada su resolución.

La resistencia y la falta de perspectiva de las fiscalías y jueces para investigar y juzgar los delitos contra las mujeres. De acuerdo a cifras documentadas, menos del 25% de los feminicidios tienen una sentencia condenatoria, lo que significa que, en México, la impunidad en los delitos de feminicidio es del 76%.

Además, las autoridades tienen la obligación de investigar con debida diligencia y con perspectiva de género acorde con mecanismos internacionales (...) y en caso de que no sea así, encauzar dichas investigaciones, de tal forma que se permita el acceso a la verdad histórica a las víctimas indirectas, así como el acceso a la justicia y a la reparación del daño.