Taboada: "No creo que un programa social tenga que durar toda la vida"

El candidato presentó el fin de semana ‘Las cinco de Taboada’, los ejes de sus propuestas de gobierno por la Ciudad de México, en el que se incluye blindar CDMX, agua, transporte, salud y ‘emparejar la cancha’, con propuestas como el “salario rosa Chilango”

El domingo, Taboada propuso mejorar los programas sociales dirigidos a este sector de la población y que las mujeres tengan prestaciones como estancias infantiles para sus hijos y casas de día para los adultos mayores, lo que contribuirá al desarrollo profesional y económico de las mujeres.

Taboada busca el voto joven

El abanderado de PAN, PRI y PRD fue recibido Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac, y porras de "¡jefe de Gobierno, jefe de Gobierno!" que se escucharon al frente del auditorio de Rectoría, donde se encontraban acompañantes e integrantes del equipo de campaña del candidato, vítores seguidos por algunos de los estudiantes, aunque la mayoría se encontraba concentrados en sus celulares o laptops.

Muy contento de poder conversar hoy con la comunidad universitaria de la @AnahuacSur sobre mi proyecto de ciudad, enfatizamos la propuesta de transporte público nocturno y cómo haré que los jóvenes tengan vivienda digna.

¡Gracias por la invitación!#ElCambioViene pic.twitter.com/sPWCXT4YNx — Santiago Taboada (@STaboadaMx) March 5, 2024

Taboada apuesta por el voto joven y en su visita con los universitarios lanzó algunas propuestas dirigidas al sector, entre ellas subsidios para jóvenes de 35 años o menos para ayudar con una parte del costo de comprar una vivienda en la Ciudad de México.

El político sostuvo que es falso que ahora las nuevas generaciones busquen vivir con sus padres hasta los 40 años sino que carecen de opciones para independizarse ante los altos costos de las viviendas, por lo que propone un subsidio parcial. “Eso no va a ser posible si el gobierno no se mete, si el gobierno no subsidia una parte para que pueda ser accesible y con un requisito, solamente va a ser para jóvenes de menos de 35 años porque precisamente tiene que ver con ese empuje, con ese impulso que queremos dar”, explicó.

También planteó la creación del Instituto del Emprendedor de la Ciudad de México, pues afirmó lo más difícil al emprender es obtener el financiamiento.

"Lo que queremos es darles ese primer empujón, que lo pueda cubrir el gobierno y que después ustedes se encarguen de que ese modelo funcione, porque eso es al final lo que tiene que sacar adelante a mucha gente en esta ciudad", aseguró.