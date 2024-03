El primer debate para la Jefatura de gobierno de la CDMX será el 17 de marzo

Asistencia no obligatoria a debates

El pasado 8 de febrero, el diputado Royfid Torres –en su calidad de representante del partido Movimiento Ciudadano– planteó ante el consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que la asistencia a los debates organizados por esta autoridad, fueran de carácter obligatorio, misma que fue rechazada.

En este contexto, la consejera Carolina del Ángel explicó que esta medida no se puede implantar para los 55 debates que están por desarrollarse en el proceso electoral en curso, ya que no existe una herramienta jurídica que pueda sustentar la obligatoriedad en la asistencia a los debates y tampoco que se puedan imponer sanciones por no acudir a los ejercicios.

La consejera dijo que en todo caso, la propuesta de la obligatoriedad de los debates no recae en el IECM, sino en el Congreso de la Ciudad de México, para reformar el código de instituciones y procedimientos electorales o en caso la ley orgánica del organismo.

“¿Qué pasa si les digo en un acuerdo que es obligatorio y deciden no llegar? Perdón, ¿para que la autoridad electoral quede con cara de payaso porque no tiene una sanción que imponer? cualquier persona que haya estudiado 12 meses de derecho sabe que yo no puedo poner en ningún lado una sanción que no esté en la ley”, dijo.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene planeado organizar 55 debates: tres para para Jefatura de Gobierno, 16 para alcaldías, 33 de diputaciones de mayoría relativa, 1 para diputación migrante, 1 de representación proporcional y 1 para representaciones de partidos políticos.