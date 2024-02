Gobierno de CDMX aprovecha campaña de logros y la empata con mensajes de Morena

Campañas estratégicas

Gustavo López Montiel, catedrático del Tec de Monterrey, asegura que el plan de comunicación del Gobierno de la Ciudad de México es lanzado en un momento estratégico, ya que la ley no le impide dirigir mensajes a los ciudadanos, especialmente en un inicio de año y cuando se llama a pagar impuestos.

Señala que, al ser el partido en el gobierno, Morena también lanza su estrategia, sin que se llame al voto, ya que únicamente destaca las políticas impulsadas por su proyecto político.

“Hay una articulación entre partido y gobierno, el mensaje es muy simple y tiene elementos significativos para las personas y lo que se está logrando es posicionar al partido, pero creo que no hay mucho problema o no se está violando la ley porque no se está llamando al voto”, explica.

El analista resalta que si bien, las campañas no se encuentran fuera del marco legal o de las leyes electorales, al ser lanzadas conjuntamente, sus objetivos se malinterpretan en un periodo previo a la contienda electoral más reñida en la Ciudad de México, como la Jefatura de Gobierno.