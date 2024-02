Xóchitl Gálvez aclara que Francisco Cienfuegos no tiene ni buscará amparo

También, dijo que se debería investigar a la empresa Romedic, que es la que suministra los medicamentos a Tabasco y a Quintana Roo y, en general a las 34 denuncias que ha presentado contra sus hijos, familiares e integrantes de su gabinete legal y ampliado.

“Son 34 denuncias. Ninguna se le dio seguimiento. Ana Gabriela Guevara, el hijo de Manuel Bartlett, la Casa Gris de Houston, los hijos del presidente, Nacho Ovalle por el caso Segalmex, porque efectivamente está en director financiero de Segalmex en la cárcel, pero no el principal operador que era Ignacio Ovalle”, detalló.

Gálvez Recordó que incluso, ella hizo frente a las denuncias que hizo el Ejecutivo Federal por sus dos empresas.

“Yo le dije claramente que, de acuerdo a Shakira, las mujeres facturamos, no lloramos. Entonces, yo he sido una mujer que durante estos 32 años he sido una mujer que tiene una empresa con contratos legales”, anotó.

Gálvez se dijo cierta de que de ahora en adelante, cada vez que dé a conocer a un coordinador de campaña en alguna entidad, será investigado y/o atacado, porque así opera este gobierno.

“Celebro que Francisco Cienfuegos tenga esa certeza, esa claridad de que las acusaciones en su contra son infundadas. Él dice que no tiene un amparo justamente porque no tiene nada que temer”, expuso.

Recordó que Cienfuegos le comentó que esta investigación data del 2022 y que ya ha puesto a disposición de las autoridades con toda la información que le requieran, pero que hasta el momento no le han requerido ningún tipo de información.

“Me da gusto porque creo que eso es lo que tenemos que hacer ante lo que viene”, resaltó la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.