Xóchitl Gálvez asegura en EU que México avanza hacia una elección de Estado

Ambos alertaron la situación de violencia, falta de estado de derecho y riesgo de irregularidades electorales en México, pues consideraron que eso tendrá impacto en ese país.

Taboada indicó que se prepara una persecución contra opositores al nivel de otras naciones. “Nosotros venimos a denunciar la elección de Estado y la persecución política como lo han hecho países como Nicaragua a los opositores”.

Por todo ello, acusó Gálvez, las pruebas “son evidentes y lo único que yo le pido a Washington, es que, no con el chantaje de la migración, sean omisos en el tema democrático”.

El interés de los estadounidenses “es el tema migratorio, no me engaño, para ellos no hay tema más importante que políticamente ahorita el tema de la migración” pero como vecinos todos los demás temas les afectarán, declaró la panista.

Ambos aspirantes justificaron que haya acudido a Estados Unidos a reunirse con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con congresistas estadounidenses para plantearles la situación de violencia, inseguridad y riesgo democrático en México.

Ambos recordaron que eso es algo que hizo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador siendo candidato opositor en 2017, “quejarte de que es vender a la patria cuando están matando a nuestros jóvenes, yo creo que es algo inaceptable y cuando está matando el fentanilo a los jóvenes de Estados Unidos”, expuso Gálvez.

“Los problemas del siglo XXI son totalmente distintos y no los podemos abordar de manera unilateral, los tenemos que abordar de manera conjunta (…) la gente está a favor de la cooperación. Finalmente, sus familias viven acá, entonces para recibir 60 mil millones de dólares (en remesas) está bien y para hablar de los problemas está mal, yo creo que eso es tener doble moral”, acusó la senadora con licencia.