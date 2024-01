Gálvez asegura que el presidente no vive la violencia como todos mexicanos

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez , arrancó sus “conferencias de la verdad” con la precisión de que realiza este ejercicio para contrarrestar los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus datos, sus ataques y visión de que Mexico está mejor y más seguro.

“No hay manera de decir eso porque él no tiene corazón porque él no siente lo que están sintiendo los mexicanos, es un nombre insensible que no le importa el dolor de los mexicanos. Sólo así puede hacer una aseveración de ese tamaño”, detalló.