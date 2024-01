Xóchitl Gálvez inaugura este lunes sus “mañaneras” y responde a López Obrador

Entrevistada tras sostener un encuentro con campesinos en la Ciudad de México, la senadora con licencia respondió al presidente, quien al dar la bienvenida a las “mañaneras” de la precandidata cuestionó que no sean como las de él a las siete de la mañana.

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener ‘mañanera’. Me da mucho gusto, es a las 10 de la mañana, no le hace, no crean que los fifís se levantan tan temprano. Pero lo celebro”, dijo el presidente el viernes.

“La polarización no abona. El que el presidente, en lugar de levantarse a trabajar, porque uno se puede levantar muy temprano. Yo hoy me levanté a las cinco de la mañana, por cierto. Tuve un encuentro con conservacionistas, con gente que está preocupada por el tema de los animales (…) y pues a las siete de la mañana estaba reunida con ellos en Puebla. Y pues te puedes levantar a trabajar o te puedes levantar a agredir”.

“Él (el presidente) se levanta muchas veces a agredir. Yo creo que hay que pararle a la polarización, porque pues sus seguidores a veces toman eso como el derecho a agredir a las personas”, expresó en entrevista.

Mencionó que es positivo que ya en el Instituto Nacional Electoral (INE) haya quienes adviertan “de la violencia que se va a vivir en las elecciones y el gobierno no puede seguir cerrando los ojos a lo que está pasando”.

Da la bienvenida a suplente de Monreal

Por otro lado, Gálvez Ruiz dio la bienvenida al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien anunció su renuncia a Morena, partido por el que llegó al Senado como sustituto ante las ausencias del excoordinador Ricardo Monreal.

Coincidió con él en el sentido de que López Obrador “traicionó” a quienes le dieron su voto en 2018 con otro tipo de ofrecimientos: “Cuando llegó al poder había una gran expectativa, por ejemplo, de que los militares salieran de la calle. Al contrario, impulsó más la militarización del país”.

“Cuando él llegó, pues dijo que no iba a tocar a las instituciones y pues ahí va ahora con su reforma a tratar de desaparecer instituciones autónomas que son muy importantes para el país, no sabemos cuáles. Cuando él llegó, ofreció conciliación y le apostó a la división, a la polarización. Abandonó al campo cuando dijo que las comunidades indígenas eran su prioridad y les quitó los fondos de infraestructura, muchísimos proyectos. Al tema ambiental lo tiene abandonado completamente”, expuso.