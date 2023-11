México inicia precampañas: entre la continuidad o la cuarta alternancia

Sheinbaum entre la continuidad y sus sueños

Colocada en la cabeza de las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum eligió Veracruz para arrancar su precampaña la Presidencia de la República. Se trata de la tercera entidad con más votantes del país, la misma que en 2018 Morena ganó la gubernatura y en la que Andrés Manuel López Obrador triunfó con un millón 774,915 votos.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue arropada por un World Trade Center con militantes morenistas, por Mario delgado, líder nacional, por Gerardo Fernández Noroña, vocero y encargado de vinculación con organizaciones sociales, así como por Rocío Nahle, aspirante a la gubernatura de Veracruz.

Sin embargo, no asistieron ni Marcelo Ebrard, con quien la semana pasada se anunció un entendimiento para que no dejara el partido, ni Adán Augusto. Tampoco estuvieron presentes Ricardo Monreal ni Manuel Velasco, sus otros adversarios en el proceso interno de Morena.

Hoy comenzamos nuevamente a recorrer nuestro México, el país más bello (sin demeritar otras naciones y pueblos hermanos), ahora en mi calidad de precandidata a la Presidencia de México por la coalición de Morena, PT y el Partido Verde. ¡Arrancamos en Veracruz! pic.twitter.com/0h3WanolCe — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 20, 2023

Sheinbaum fue recibida con gritos de ¡presidenta, presidenta!, y con decenas de peticiones de selfies. Tras varios minutos de acercamiento con la militancia, la morenista subió al templete en el que detrás se leía “Honestidad, resultados y amor al pueblo”.

En su discurso de alrededor de 20 minutos, Sheinbaum aseguró que lo que está en disputa el domingo 2 de junio de 2024 va más allá del cargo de presidente de la República, sino que se traduce en continuidad o regreso.

“Solo hay dos opciones, el pueblo va a decidir: si regresa al pasado de corrupción y privilegios o continúa la cuarta trasformación de la vida pública de México, esa es la decisión que va a tomar, no hay de otra”, afirmó.

En el templete criticó a los gobiernos priistas y panistas, destacó lo hecho por Andrés Manuel López Obrador y aunque no es tiempo de propuestas de campaña, delineó sus primeros “sueños” como en caso de ser la primera mujer en gobernar a un país de 119 millones de mexicanos.

"Lo primero es que vamos a continuar con la austeridad republicana, no va a regresar un gobierno rico, con pueblo pobre, no va a regresar el avión presidencial, ni el Estado Mayor Presidencial, ni todos aquellos lujos de los gobiernos de antes. Lo segundo es que vamos a mantener todos los programas sociales y a fortalecerlos", prometió.

La unidad no estuvo ausente en el discurso, pero no fue en las palabras de Claudia Sheinbaum. Sino de Alberto Anaya, presidente del PT, aliado electoral de Morena.“Nosotros vamos unidos, no hay fracturas, hay soluciones y siempre hay manera de encauzar los esfuerzos de todos nosotros", resaltó.

El arranque de la precampaña también fue momento para criticar a la oposición: al FAM porque se les “estaba haciendo agua” la coalición ante las diferencias por la postulación de Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno y a Movimiento Ciudadano porque no cumple su palabra, en franca referencia a la promesa de García de que no dejaría el cargo de gobernador en búsqueda de la Presidencia de la República, como lo hizo su antecesor.