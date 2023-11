Sheinbaum fue arropada por Rocío Nahle, quien es la virtual candidata de Morena al gobierno de Veracruz. En tierra morenista, Sheinbuam ofreció no fallarle a los mexicanos, repasó el legado de los llamados gobiernos neoliberales y habló de sus proyectos a futuro.

“Nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz, tenemos grabados en el corazón los principios de morena, nosotros no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar al pueblo de Veracruz”, así abrió su discurso.

La oposición no estuvo ausente. Primero Mario Delgado se lanzó contra el Frente Amplio por México, de quienes dijo se les está "haciendo agua la coalición" por sus diferencias en la nominación a la Ciudad de México. Luego se fue en contra de Movimiento Ciudadano por dar muestra de que no sabe cumplir con su palabra, en referencia a que Samuel García prometió que no dejaría su cargo para contender por la presidencia como en su momento criticó lo hizo Jaime Rodríguez Calderón.

“Los del Frente, el PRI, el PAN, que ahora se quieren poner otro nombre pero hay que decirles lo que son, son el PRIAN, formaron un frente, todo gelatinoso que se les está haciendo agua porque se están peleando entre ellos por los negocios que tienen, por la añoranza de la corrupción que quieren que regresen, los privilegios. Luego los otros, los naranjas, queriendo engañar al pueblo también porque traen las mañas de la vieja política, la principal, el no cumplir nunca su palabra”, lanzó Delgado.

Hoy comenzamos nuevamente a recorrer nuestro México, el país más bello (sin demeritar otras naciones y pueblos hermanos), ahora en mi calidad de precandidata a la Presidencia de México por la coalición de Morena, PT y el Partido Verde. ¡Arrancamos en Veracruz! — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 20, 2023

De su discurso de 20 minutos, Sheinbaum dedicó alrededor de siete a hablar de los gobiernos del pasado encabezados por el PRI y el PAN, para recordarle a los ciudadanos que el pueblo decidirá el regreso del viejo régimen o la continuidad de la transformación.

De Carlos Salinas, recordó que con ese gobierno inició la privatización de bienes de México y acentuó que hubo un fraude electoral. Sobre Ernesto Zedillo planteó que, además de la crisis económica, se privatizaron los ferrocarriles. Mientras que de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón se refirió al intento de frenar a Andrés Manuel López Obrador vía el proceso de desafuero y el fraude electoral. Del gobierno de Peña Nieto dijo que se continuó con la privatización.

“Solo hay dos opciones, el pueblo va a decidir: si regresa al pasado de corrupción y privilegios o continúa la cuarta trasformación de la vida pública de México, esa es la decisión que va a tomar, no hay de otra”, afirmó.