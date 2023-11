Xóchitl Gálvez se lanza contra Claudia Sheinbaum: ella significa “claudicar”

Xóchitl Gálvez pide a los partidos del Frente dar "la madre de las batallas" en el 2024

Más tarde, en su primer acto masivo de precampaña, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, pidió a la sociedad civil y a los partidos que la postulan “dar la madre de todas las batallas” en las elecciones por venir.

En la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la senadora con licencia demandó “que salgan a la calle, que salgan a trabajar: "Dejemos atrás nuestras diferencias, nuestros enconos del pasado. Y a los ciudadanos que salgamos a las calles, que no sólo peleemos desde el Twitter o desde Facebook", pidió.

“Aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen. No saben de qué estoy hecha, soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida”, apuntó la senadora con licencia.

“No obstante que ella tenga de jefe de campaña al presidente de la República y no obstante que todos los días paguen millones de pesos en voz para agredirme y atacarme, ¡Conmigo van a saber lo que es la competencia¡. Su servidora es una mujer fuerte como tú lo eres fuerte. Soy una mujer fuerte, soy una mujer entrona pero sobre todo soy una mujer con un enorme corazón”, agregó.

En esta entidad, primera en el país que hace casi dos décadas se convirtió en escenario de feminicidios y violencia en contra de las mujeres, Gálvez advirtió: "Voy a partirme el alma para que las mujeres dejen de ser violentadas. Me comprometo desde aquí, desde Ciudad Juárez. Vamos a construir el sueño mexicano".

Soy #FuerteComoTú porque mi historia sí es como la tuya.



Es una historia de esfuerzo y lucha por salir adelante.



Eso es lo que queremos todos en la vida: oportunidades para vivir mejor y que nuestros hijos sean felices.



No nos conformemos, México merece más. Tú mereces más.… pic.twitter.com/0jWahJdwti — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 20, 2023

La futura candidata de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) dijo a sus seguidores “sí se puede construir un país seguro, pero para eso se requieren tres cosas: cabeza, sus servidores la tienen": "Va a ser el mejor equipo de gente que construye una estrategia de seguridad".

"A mí lo que me sobra es carácter. Soy una mujer cabrona, entrada, a los delincuentes ni maíz que les voy a dar abrazos, les voy a aplicar la ley. A los ciudadanos abrazos, a los delincuentes la ley a secas, tengan esa certeza", advirtió.

En entrevista tras el evento, Gálvez se refirió a la posibilidad de que el PRD rompa la Coalición del Frente Amplio por México para 2024, debido a que, aseguró, los aliados panistas y priistas los quieren marginar de las postulaciones a diputados federales y senadurías.

Dijo que entrará a las pláticas para que se logre un acuerdo y sostendrá una reunión con los dirigentes . “Nos vamos a ver en la tarde, están cerrando los acuerdos, hoy es el plazo para inscribir. Esperamos de vernos en la tarde, pero están conmigo y no hay ninguna duda. Lo que nos une es más importante que lo que nos divide”.

En su segunda actividad de precampaña, luego de que la madrugada acudiera a Coyuca de Benítez, Guerrero, para viajar luego a Ciudad Juárez, Chihuahua, Gálvez advirtió que a ese ritmo tendrá su actividad, sin descanso. “Soy una mujer cuatro por cuatro”.